Corpo cheio de fezes é encontrado em casa abandonada

Um morador de rua identificado como Adão Barbosa, 45 anos, conhecido também como “Fazenda” foi encontrado morto, na tarde de terça-feira (12), em uma casa abandonada na rua dos Crisântemos, cruzamento com a Paduá, no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência a residência é muito usada por moradores de rua, para consumirem álcool e drogas e se abrigarem, de cordo com testemunhas, a vítima costumava frequentar a Praça do Papa, mas há cerca de dois dias vinha dormindo no imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar, confirmando a morte de Adão. A equipe isolou o local até a chegada da perícia e da Polícia Civil, momento em João Carlos de Souza Siqueira, 33 anos, amigo da vítima invadiu o quintal casa gritando “Ele está morto ?” e visivelmente alterado, passou a desacatar os militares.

Segundo informações policiais, João Carlos continuou a gritar e pulou o muro lateral da casa onde estava Adão morto, saíndo em seguida pela porta da sala, onde estava o cadáver e continuou a gritar a e ofender a guarnição, dizendo: "Ele está morto mesmo, agora eu vi!" e ainda xingava os bombeiros de "vagabundos, inúteis". Ele então foi contido e amarrada junto ao portão do imóvel até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito que é interno da Casa do Albergado Campo Grande (Epraca) deve responder por desacato. Os casos foram registrados na 7ª Delegacia de Polícia Civil.



