Corpo é encontrado dentro do Prosa nesta manhã

O corpo de um homem ainda não identificado, foi retirado do córrego Prosa, na avenida Ernesto Geisel pela Polícia Cívil juntamente com o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (9), no bairro Jóquei Club, próximo ao Shopping Norte Sul Plaza.

De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carminati, as primeiras informações são de que o corpo da vítima possui marcas de perfurações. “A perícia suspeita que seja marcas de arma de fogo. A equipe de bombeiros chegou a ver as perfurações que eram realmente similares com marcas de revólver”, explicou.

Testemunhas teriam ligado de manhã para a polícia relatando terem visto duas pessoas jogando um corpo no córrego. A área foi isolada pela polícia para que a perícia pudesse investigar o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também