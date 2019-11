Homem tem 80% do corpo queimado e morre a caminho do hospital

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

O jovem Willian Célio da Silva dos Santos, 23, morreu após ter 80% do corpo queimado na tarde de segunda-feira (11), em Dourados. A estava sendo levada até a Santa Casa de campo Grande quando perdeu os sinais vitais.

O fato aconteceu no Mercado Principal, localizado no cruzamento das ruas Dom João VI e Antônio Amaro de Matos, no Jardim Piratininga, onde ele estaria prestando serviços de pintura ao estabelecimento comercial.

Conforme relato de testemunhas, Willian teria sofrido um choque elétrico e caído de determinada altura com o corpo tomado em chamas.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Vida. Devido aos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Capital, mas morreu no trajeto.

