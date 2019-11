Jovem morre em posto de saúde após levar tiro no abdômen

Luan Mateus Benites Fernandes, de 18 anos, morreu após levar um tiro no abdômen e morrer no Posto de Saúde 24 Horas nesse domingo (10) no bairro Marambaia em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vitima foi encontrada caída no chão na frente da mecânica e tornearia do “Almeida” na rua Orlando Sapucaia no jardim Marambaia pedindo socorro.

Luan foi socorrido por Caio e colegas até o posto de saúde, à polícia Caio afirmou que conhecia Luan, mas não estava com ele no momento do ocorrido e somente prestou socorro. Caio não soube explicar como teria encontrado Luan no local.

Luan chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A Polícia Civil de Ponta Porã está investigando o caso e deve requisitar câmeras de segurança da região para auxiliar nos trabalhos.

O caso foi registrado como homicídio simples pela Primeira Delegacia de Atendimento Comunitária de Ponta Porã.

