Jovem que foi encontrado morto deixou carta de despedida no Facebook

Jonathan Barbosa, de 21 anos, estava desaparecido desde esta segunda-feira (4), em Guarapuava, cidade onde morava no interior do Paraná. O jovem foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (7), em uma trilha do Parque das Araucárias, por populares que estavam no parque. Jonathan trabalhava em um supermercado da cidade e havia sido visto pela última vez na segunda-feira, em uma mecânica.

O jovem, que enfrentava problemas de depressão, publicou uma carta de despedida em sua página do Facebook. Ele falou do amor que tinha pela mãe, pelas ex-namoradas, pediu perdão aos amigos, e finalizou dizendo: “a vida é um sopro 'mermão'…infelizmente a minha soprou num vento contrário e me trouxe a uma escuridão que não 'guentei' mais...”

É grande a comoção de amigos e familiares nas redes sociais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. E a polícia investiga o caso.

Confira na íntegra a carta de despedida publicada por Jonathan:

"um dia fui uma criança cheia de sonhos um menino que cobiçava seu sonho de ser jogador um dia eu vi a mesma criança chorar sem saber pra onde correr, um dia eu vi a mesma criança ver a fome atacar sua residência e sua mãe não comer pra tu poder se sustentar também vi uma enorme violência para com a mesma mulher. Um dia tudo passou .... as coisas recomeçam sem passos certos sem ideias retas mas recomeçam .... Mas assim é a vida no mesmo recomeço perdi meu pai e meu vô.... uma criança de 10 anos...s saber oque fazer.... As vezes entramos para nossa próxima fase da vida cheia de dores e incertezas sem saber por onde ir sem saber por onde recomeça não importe quao sensacional sejam as pessoas que te apóiem sua mente já tá formada....porém conheci o mundo com o mesmo pensamento.... me joguei no mundo como se não houvesse amanhã.... conheci lindos amores e um que jamais me arrependo... conheci Deus conheci a vida.... porém no meio disso tudo houve muitos recomeços inícios e fins constantes ideias de idas e voltas das coisas das pessoas que cada vez mais entupiam uma vasilha que já estava cheia.... As vezes a culpa não é das pessoas a culpa não é nossa a culpa não é dos nossos pais... As vezes a vida é assim e tu precisa entender que a um momento de emanhecer outro de escurecer...há uma chuva que trás vento e tempestade há outra que te dá apenas a graça de se molhar nela e ser feliz.... nessa carta peço desculpa a todos que um dia magoei... a culpa não foi sua...a culpa não foi minha... se infelizmente te magoei foi por mera causa de uma mente não pronta para oque viveu. eu amo e sempre vou amar minhas únicas namoradas ....e a última delas,..tu foi sensacional. eu amo a todos que um dia eu chamei de amigo eu amo a todos que um dia cruzaram meu caminho... eu amo meus inimigos do corre .. mas amo também a broderagem que me socorreu inúmeras vezes...

eu amo a chuva eu amo o sol... mas amar igual eu amo minha mãe... bixo não tem amor igual eu a amoo muito....

só eu sei o quão sensacional ela é... te amo minha veia... mas assim antes de acabar essa carta quero deixar um apelo...

todos nós passamos por sofrimentos um mais outros menos alguns com uma mente outros com outra. nao julgue não seja hipócrita ao entrar no santuário do outro. uma vida é mais que acontecimentos.. é oque formou é oque constituiu a pessoa que você ama a pessoa que vc odeia a pessoa que cruza seu caminho... tenha calma paciência... tu não sabe oque aconteceu antes desse encontro acontecer...tu pai não sabe oque passa na mente do seu filho tu filho não sabe oque passa na mente do seu pai... mas temos uma certza ... calma e amor nos ajudará a intender ....então assim finalizo... eu esperei a última vida que eu baguncei se ajeitar...eu esperei tudo se arrumar... eu esperei ...e dei uma ênfase em correr atrás doque eu ainda queria... e porém sabe eu me sinto realizado ver as pessoas feliz. as pessoas seguindo... apesar de doido eu amo incondicionalmente...apesar de machucar eu amooo., como citei a vida nos cria não é nossos pais.. então mais uma vez...perdão minha ex: eu errei e peço perdão.(você merece ser a mulher mais feliz do mundo) kairós: perdão eu errei(Deus tá contigo,creia) mãe:perdão eu errei.(A vida só valeu apena porque tive você) amigos:perdão eu errei.(Tmj Zikas)depressão não é frescura. cuide ... e quer um conselho façam uma terapia por mês você não é louco...você é humano...tu vai dar amor...se você aceitar isso. eu amo vocês,... e espero que meu pedido de elogio fúnebre seja cumpridopor alguém só peço issoum elogio como oque ilustrei em um dos meus sonhos amorosos a vida é um sopro mermão... infelizmente a minha soprou num vento contrário e me trouxe a uma escuridão que não guentei mais.."

