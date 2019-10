PM aposentado comete suicídio enquanto a mãe estava no banho

Sarah Chaves, com informações do BV News

O policial militar aposentado, José Nestor Fernandez, 43 anos, cometeu suicídio na noite de quarta-feira (30), e foi encontrado morto pela mãe, enforcado dentro de uma residência, no bairro Espírito Santo, em Bela Vista.

De acordo com informações passadas no local do fato, a residência pertence a mãe do policial, que estava tomando banho no momento do suposto suicídio. José Nestor era divorciado e não tinha filhos.

Segundo relatos de amigos da família, há alguns meses, José Nestor tentou o suicídio na residência de familiares, em Campo Grande. As atitudes do policial já indicavam um provável problema grave de depressão, decorrente do estresse inerente, do seu dia a dia, e até mesmo de situações que ocorreram quando José Nestor ainda estava na ativa da Polícia Militar.

Além de colegas de farda, familiares acompanham o trabalho da Perícia no local do incidente. O corpo deve ser levado para o Instituto Médico Legal, em Dourados.

Mortes de policiais por suicídio:

Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que só em 2018, 104 policiais cometeram suicídio, o número é maior do que o de policias mortos durante o horário de trabalho em confronto com o crime, que é de 87 casos.

