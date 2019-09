Jovem comete suicídio em Bonito

Rian Vitor Farias de Souza, 18 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26) do lado de fora do edifício Rio da Prata, na região central de Bonito.

O jovem teria se jogado da janela do 5ª andar, onde morava com uma amiga. O caso é tratado como morte a esclarecer, mas a polícia aponta para suicídio, já que não há indícios de violência no corpo do jovem.

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte do jovem natural de Naviraí, que trabalhava de chapeiro no Taboa Bar, um dos bares mais tradicionais da cidade.

