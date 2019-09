Mulher que desapareceu há um mês é encontrada morta por suicídio

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A jovem Liz Mariela Villanueva, 22 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de agosto de sua residência situada no bairro Mariscal estigarribia da cidade de Pedro Juan Caballero, foi encontrada por populares na terça feira (17) em uma reserva florestal, no bairro General Genes, onde se suícidou pendurada em uma árvore por enforcamento.

Os investigadores da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica que realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para um estudo mais detalhado e posteriormente entregar aos familiares.

De acordo com a família, Liz Mariela, teria entrado em depressão após o término de sua relação com seu companheiro, e que este pegou a filha da vítima e trouxe para o Brasil. Esta situação teria levado a jovem a tomar a drástica decisão de terminar com a sua própria vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também