Casal é preso após abandonar cachorro na rua

A Polícia Militar Ambiental de São Paulo prendeu um casal na tarde dessa quarta-feira (27) por abandonar um cachorro na estrada.

O crime aconteceu na estrada Benvenuto Parise, no bairro Breu do município de Jarinu, interior do estado de São Paulo.

O abandono foi registrado por câmeras de segurança que tinham perto do local do crime e que auxiliaram no reconhecimento dos criminosos e do veículo.

De acordo com os policiais que investigaram o caso, o casal disse que estava arrependido, mas não tinham condições de cuidar do cão.

O cão foi resgatado e levado para uma ONG de proteção aos animais, onde ganhou o nome de Faraó.

O abandono de animais é crime. Agora o casal será julgado, podendo pegar até um ano de detenção e receber uma multa de até R$3.000,00 para cada um.

Além da prisão do casal, outras duas pessoas ainda estão sendo procuradas pelas autoridades.

