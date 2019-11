Homem atira em ex, mas acerta cachorro e apanha dos vizinhos

Ricardo Campos Barbosa, de 33 anos, foi preso acusado de tentar matar Flávio Rogério Alves Ledesma, de 43 anos após atirar contra ele e acertar o cachorro da família na noite desde domingo (10) em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta de 21h no Jardim Brasíli, Ricardo foi até a casa de Flávio à procura da sogra. Ele estava armado com uma faca e teria ameaçado o morador. Os dois brigaram e Flávio sofreu lesão no pescoço.

Em seguida, voltou ao local com outro homem não identificado e chamou por Flávio. Quando foi atender o chamado, Flávio foi alvo de tiros, que acertaram o portão, o cachorro e a parede da casa.

Depois dos tiros, os dois saíram correndo, mas Ricardo foi alcançado por moradores vizinhos, espancado e amarrado. Ele estava armado com uma faca. Conforme a polícia, Ricardo tinha lesões no rosto, cabeça e pescoço provocadas pela surra que levou. Não há informação sobre o animal ferido.

Ricardo alegou não saber o nome do homem que o acompanhava. Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Ricardo foi autuado em flagrante por homicídio tentado na forma qualificada.

