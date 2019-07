Cachorro morre durante queima de fogos

Sarah Chaves, com informações do Noticidade

Um cachorro morreu durante a queima de fogos promovida por um evento da Igreja Católica, no bairro Pé de Cedro na noite deste domingo (14), o barulho chamou atenção dos moradores da cidade em diversos bairros e faz parte da tradição e cultura dos envolvidos.

Informações de testemunhas afirmam que por causa dos fogos um cachorro acabou morrendo, ele invadiu uma residência e ali mesmo faleceu durante a queima de fogos.

Os proprietários da casa afirmaram que não sabem de quem é o cachorro, porém ficaram muito tristes em ver o cãozinho morrer, “ele sangrou um pouco e também defecou, infelizmente ele morreu antes que pudéssemos socorrê-lo”, afirmou.

Especialistas afirmam que o barulho dos fogos assusta os animais e pode sim levar à morte, os ouvidos super sensíveis dos cães e dos gatos, bem como de muitos animais silvestres, tornam o ruído dos estouros muito mais perturbador e assustador, e há os casos de pets que apresentam problemas neurológicos ou cardíacos, o estresse e o medo podem causar vômitos, falta de ar, convulsões e arritmias cardíacas nesses casos.

Lei aprovada, mas não sancionada

Em Abril deste ano, a câmara municipal de Sidrolândia aprovou o projeto de Lei que proíbe a soltura de fogos, estampidos e artifícios ou artefatos pirotécnicos no município, o projeto gerou polêmica, porém a grande maioria dos vereadores concordaram com a iniciativa do vereador Jonas Rodrigues (MDB) que foi o autor do projeto.

Contudo, até agora a Lei ainda não foi sancionada pelo Prefeito Marcelo Ascoli e por isso ainda não tem validade, há a hipótese de o prefeito vetar a proposta atendendo um clamor da classe de festeiros e também dos amantes dessa prática em dias de jogos e eventos diversos.

Deixe seu Comentário

Leia Também