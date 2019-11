Cachorro nasce com rabo na testa

Jônathas Padilha, com informações da BBC News

Um centro de proteção de animais no Missouri, Estados Unidos resgatou um filhote de 10 semanas com um "rabo extra" no meio de sua testa.

O animal recebeu o nome de Narwhal, por conta da baleia narval, que tem um dente na testa, mas parece com um chifre.

Nas redes sociais, o animalzinho ganhou diversos seguidores e recebeu o apelido de “cão unicórnio”, unicórnio é um animal mitológico, com a forma de cavalo com um chifre em sua testa.

Apesar de toda a popularidade que o pet ganhou, ele ainda não está disponível para adoção por recomendações médicas.

Segundo os veterinários que o examinaram, não existe a necessidade de retirar o rabo extra, mas vão acompanhar o crescimento de Narwhal para ver se a anomalia se tornará um problema ou não.

