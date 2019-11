Confronto termina com dupla de traficantes mortos em Coxim

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Dois homens, não identificados, morreram em troca de tiros com policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa sexta-feira (29), na BR-163, em Coxim.

A dupla seguia viagem em um veículo Corolla que estava abarrotado de maconha.

Segundo informações do Dourados News, eles teriam atirado contra os agentes, no momento em que passavam por uma barreira policial no quilometro 736 da rodovia, por volta das 20h. Os agentes revidaram e os dois criminosos acabaram atingidos.

O socorro foi feito pelos próprios policiais, mas eles morreram ao dar entrada no Hospital Regional Álvaro Fontoura, na cidade. Uma arma calibre 38 que estava com um dos criminosos também foi apreendida.

Três pessoas que auxiliavam a dupla como batedores foram presos pela PRF. Eles estavam em um veículo Gol com placas de Cuiaba (MT) e já haviam cruzado a barreira.

No entanto, ao notarem a demora dos comparsas em alcançá-los eles retornaram na rodovia e acabaram presos. Com a mulher também foi apreendido um revólver calibre 38 com 5 munições e uma faca.

Deixe seu Comentário

Leia Também