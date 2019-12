Duas pessoas ainda não identificadas foram executadas na manhã desta sexta-feira (6) em Ponta Porã, cidade brasileira que faz fronteira com Pedro Juan Caballero - Paraguai.

As vítimas estavam um veículo Parati com placas de Ponta Porã. De acordo com as primeiras informações, a dupla foi alvejada com mais de 30 tiros. Uma terceira pessoa que passava pelo local no momento do crime foi atingida por uma bala perdida, porém já foi encaminhada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Assista o momento em que vítimas são encontradas:

Imagens fortes - Vídeo mostra dupla execução na fronteira pic.twitter.com/LDfopixOeR — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) 6 de dezembro de 2019

Deixe seu Comentário

Leia Também