Carro roubado é apreendido pela PRF com 600 kg de maconha em Nova Andradina

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste sábado (18), um veículo roubado, que estava lotado com mais de 600 kg de maconha, e uma arma de fogo após o condutor abandonar o automóvel durante uma perseguição em Nova Andradina.

A ocorrência teve início na Base Operacional de Vila Amandina, na BR-376, em Ivinhema, após o condutor do veículo, um Ford Ecosport, desobedecer a ordem de parada dos policiais e empreender fuga na direção de Nova Andradina.

A PRF deu início a acompanhamento tático da situação e conseguiu interceptar o veículo na MS-134, acesso a Batayporã, mas não conseguiram apreender o condutor, que saiu do automóvel e entrou uma lavoura, não sendo localizado pelos agentes.

Durante busca no interior do veículo os policiais encontraram uma arma de fogo e 600 kg de maconha, além de constarem que o carro estava registrado como roubado.

