Casa pega fogo e fica completamente destruída em Miranda

Uma casa ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio na madrugada deste domingo (29), na rua Rudiger de Albuquerque, bairro Baiazinha, em Miranda.



Segundo o portal, O Pantaneiro, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar encontrou a casa em chamas, com o fogo já se espalhando por todos os cômodos e o telhado em colapso estrutural.



Os bombeiros iniciaram imediatamente o combate direto às chamas, conseguindo controlar o incêndio. Apesar dos esforços, o imóvel, com cerca de 75 metros quadrados, foi totalmente consumido pelo fogo.



De acordo com os bombeiros, o proprietário da residência não estava no local no momento do incidente.



Não houve registro de feridos e as causas do incêndio serão investigadas. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância de medidas preventivas contra incêndios em residências, especialmente no manuseio de aparelhos elétricos e inflamáveis.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também