Casal de adolescentes é pego plantando maconha em casa

Um casal de adolescentes foi apreendido pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas, eles foram encontrados dentro de casa no Estrela do Sul em Campo Grande, após uma denuncia anônima nesta segunda-feira (25).

De acordo com o registro policial, ao receberem a denuncia, uma equipe da PM foi até o local, onde foram recebidos pela avó do adolescente conhecido como “periquito”, ela admitiu que haviam três pés de maconha plantados no quintal, mas seriam para uso medicinal.

Já o adolescente reveleou que realizava a venda de maconha e cocaína e recebia ajuda de sua namorada, também menor, que oferecia as drogas para amigos, através das redes sociais.

No casa, os militares encontraram porções de cocaína e maconha além de plantas da droga, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme para embalagem e uma peneira.

Os RGs dos adolescentes estavam alterados, eles informaram aos policiais que falsificaram os documentos para que pudessem entrar em festas para maiores de idade.

O caso foi registrado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

