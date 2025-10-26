Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri

Casal, até o momento não identificado, foi assassinado com vários golpes de faca em uma residência conhecida por ser usada como ponto de drogas, festas e afins, no Jardim Colibri, em Campo Grande, na manhã deste domingo, dia 26 de outubro.

Informações do boletim de ocorrência apontam que as vítimas apresentavam ferimentos por várias partes do corpo, principalmente na região do pescoço, o que configurou como um "esgorjamento".

Conforme os detalhes do registro, uma testemunha informou sobre a presença dos corpos e quando a Polícia Militar chegou no local, confirmou a versão da testemunha e acionou o Corpo de Bombeiros para constatação dos óbitos.

Durante a diligências, a Polícia Civil encaminhou três pessoas para coletar depoimentos.

A polícia também encontrou uma faca e recolheu para periciar. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também