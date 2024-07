Casal é preso durante 'rala e rola' debaixo da coberta em gramado da rodoviária

Um casal, de 40 e 30 anos, foram presos ao serem flagrados no ‘rala e rola’ que acontecia no gramado do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira (26), mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (29).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, populares que transitavam pelo local denunciaram o casal. Ao chegar no local, os guardas encontraram o casal debaixo de uma coberta, mantendo relações sexuais.

Depois de interromper o ato, eles foram presos em flagrante. Durante a prisão, o homem chegou a ficar agressivo, precisando ser algemado.

Os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ato obsceno

