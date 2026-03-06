Casal é preso por bater em guarda da GCM e funcionários da UPA Leblon

Um casal foi detido na sexta-feira (6) após causar confusão e agredir guardas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e funcionários na UPA Leblon, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência, equipes da GCM foram acionadas depois que dois suspeitos começaram a agredir funcionários da unidade de saúde. Um dos guardas que estava de serviço no local foi atingido com socos e empurrões ao tentar intervir e questionar o casal sobre a confusão.

De acordo com o registro, um paciente que aguardava reavaliação médica também teria sido agredido pelos dois.

Uma assistente social que estava na unidade relatou que presenciou parte da situação e afirmou que a mulher agrediu um dos guardas durante a abordagem. Outro agente também teria sido atingido com um soco na boca ao tentar conversar com ela.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher não obedeceu às ordens de parada e continuou avançando contra os guardas. Em determinado momento, ela retirou a blusa e passou a avançar contra os agentes para tentar impedir a contenção.

Diante da resistência, os guardas usaram força e algemas para conter o casal. Segundo os agentes, os dois apresentavam sinais de embriaguez e continuaram a xingar os guardas durante a ocorrência.

Conforme atendimento médico na unidade, o homem já havia chegado ao local com ferimentos no rosto após ter sido vítima de um atropelamento.

Depois de contidos, os dois foram colocados em uma viatura da guarda. Durante o trajeto, a mulher ainda teria chutado o compartimento traseiro do veículo e forçado as algemas, causando ferimentos no próprio braço.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepo).

