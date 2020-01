Casal furta roupas no Shopping Campo Grande e é detido na rua

Renan Garcia Esquer, 21 anos, foi preso em flagrante na Avenida Nelly Martins, a Via Parque, com diversas roupas furtadas do shopping Campo Grande.

Na noite de sábado (4), por meio das cameras de segurança, um casal foi visto colocando roupas em uma sacola e percebendo a movimentação dos seguranças, sairam da loja.

Na Via Parque, um segurança e um funcionário da loja Pernambucanas conseguiram deter o casal em fuga. A mulher conseguiu fugir.

Com ele foram encontradas 28 peças de roupas. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e fez a prisão em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

