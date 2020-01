Jovem é flagrado furtando roupa em shopping

Jônathas Padilha, com informações do MS News

A Guarda Municipal prendeu na tarde dessa quinta-feira (2) um jovem, 18 anos, em flagrante com diversos produtos furtados das lojas do Shopping Dourados, a 220 km de Campo Grande. A equipe municipal foi acionada por seguranças do shopping.

O rapaz foi flagrado pelos guardas com os produtos furtados, dois pares de tênis, cinco bermudas, uma calça jeans, um moletom e uma mochila.

Além das vestimentas, com ele também foram encontrados alguns utensílios domésticos com procedência desconhecida.

O jovem confessou o furto e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

