Jovem desce de tirolesa e morre, causa ainda é desconhecida

Paulo Henrique Silva Rosa, 26 anos, morreu na tarde dessa quinta-feira (2) durante um passeio em Sidrolândia. Testemunhas disseram que o jovem se atirou da tirolesa e quando caiu na água, provavelmente se afogou.

De acordo com as informações divulgadas, Paulo é da cidade de Dourados e com seus amigos, decidiram passar o dia na fazenda turística Piana, em Sidrolândia.

O rapaz foi no brinquedo da tirolesa e se jogou na água, como previsto, mas não retornou com vida da água. Um médico, que passava o dia com a família no local, prestou os primeiros socorros à vítima, sem sucesso.

Os socorristas da fazenda disseram que Paulo pode ter sofrido complicações de saúde durante a atividade aquática, já que ao tentarem reanimar a vítima, não havia sinais de afogamento.

Um dos brigadistas que atendeu a ocorrência disse que possibilidade não é descartada. "o próprio médico não descartou esta possibilidade", contou.

Os amigos que acompanhavam Paulo Henrique relataram as autoridades que investigam o caso que ele tomava medicação controlada. "Ele sofre de epilepsia e toma vários remédios", contou um integrante do grupo que saiu de Dourados.

