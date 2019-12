PMs e Bombeiros impedem jovem de se jogar de ponte

A polícia militar de Coxim e o corpo de bombeiros conseguiram evitar um suicídio de um jovem, 26 anos, na tarde dessa sexta (27) em Coxim.

A guarnição foi acionada através do telefone 190 pelo corpo de bombeiros da região pedindo apoio no resgate de uma pessoa com problemas mentais na ponte do Rio Taquari, na altura do bairro Silviolândia.

Os militares chegaram ao local em tempo ágil e se depararam com o rapaz no guarda hall da ponte, ameaçando se jogar nas correntezas do rio. Com a iminência da vítima de cometer suicídio, os policiais interviram, conseguiram imobiliza-lo e o retirou do local sem nenhum ferimento.

Com o auxílio dos militares do corpo de bombeiros, ele foi levado para atendimento médico.

Caso você ou alguém que conheça esteja com pensamentos semelhantes, existe uma ajuda a um telefonema, disque 188 para falar com o Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas por dia e em todos os dias da semana.

