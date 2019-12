Homem é encontrado morto por amigos e suspeita é de suicídio

Sarah Chaves, com informações do Ivinotícias

Luciano Viana, 30 anos, natural de Ivinhema, no Mato Grosso do sul, foi encontrado morto na segunda-feira (9), no Jardim America, em São Paulo.

De acordo com informações, Luciano foi encontrado já sem vida dentro da residência pelos amigos que imediatamente acionaram a Unidade do Suporte Avançado (USA). A equipe médica não demorou a chegar no local foi, mas infelizmente apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar e Cientifica foram acionadas, e não se sabe ainda o que causou a morte, caso está sendo investigado, mas de acordo com a perícia, possivelmente pode ter sido suicídio.

Luciano morou em Ivinhema onde trabalhou em algumas empresas, como a Grape Center, ele também tentou cometer suicídio quando morava no município.

Deixe seu Comentário

Leia Também