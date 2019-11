Jovem se mata após ser estuprada pelo pai, revela carta de suicídio

Sarah Chaves, com informações do O Dia

A carta de suicídio da jovem Érica Neves, 19 anos, resultou na prisão de seus pais Rosinete Lima Neves, de 40 anos, e Edmar Cavalcante Neves, de 46 anos, residentes de Newton Bello, no interior do Maranhão

Na carta, Érica afirmava que sofria abusos sexuais desde os 15 anos de idade. Ela disse, ainda, que tinha contado para a mãe sobre o crime, mas que a mulher não fez nada.

De acordo com as investigações, a garota sofria abusos sexuais desde 2015, quando tinha 15 anos. Os celulares da Érica e dos pais foram apreendidos para serem periciados. A polícia acabou constatando que o casal tinha trocado mensagens com a vítima que confirmavam a ação criminosa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Zé Doca, coordenada pela delegada Lícia Giuliana.

Na quinta-feira (14), Edmar Cavalcante foi encaminhado para o presídio local, enquanto a sua esposa foi apresentada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Após a prisão, eles foram levados para a Delegacia da Mulher de Zé Doca, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso e autuados pelo crime de estupro qualificado e aguardarão julgamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também