Homem tenta suicídio após agredir esposa

Uma mulher, 51 anos, que o nome não será divulgado, foi vítima de violência doméstica e tentativa de feminicídio na noite dessa quarta-feira (20), no município de Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande.

Policias foram chamados, através do 190, por vizinhos do casal. Chegando ao local, encontraram a vítima sendo socorrida pelos vizinhos, que estancavam com toalhas um corte profundo no pescoço e em uma das mãos da mulher.

Prontamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a levou para o hospital local, mas devido à gravidade de seus ferimentos, foi encaminhada para a Santa Casa na capital.

Após o encaminhamento da vítima, os agentes entraram na residência e encontraram o agressor, Airton Flores Vasquez, 47 anos, cortando o seu próprio pescoço com uma faca de serra. Após convencerem o homem a não cometer suicídio, os policiais o socorreram e o levaram ao hospital do município, mas também foi encaminhado para a Santa Casa por ter se machucado gravemente.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Ribas do Rio Pardo, na manhã desta quinta-feira (21), por feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada e suicídio.

