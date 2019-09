Mulher denuncia marido por agressão e cárcere privado

A equipe de Polícia Militar prendeu na em flagrante na quarta-feira (4), Antonio Rui Pinto Cyrino, 59 anos, por agressão e cárcere privado contra sua esposa, Silvia Mascena de Lira, 39 anos, mantendo a vítima em uma pousada, em Bonito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu um chamado da própria vítima alegando que além de ter sido agredida pelo esposo, ela também estava sendo mantida em cárcere privado.

Os policiais foram até a pousada onde encontraram, Antonio, que negou os crimes, mas quando os policiais conversaram com a vítima, ela disse que tinha sido agredida com empurrões e que para se defender, teria mordido e desferido um soco no rosto do marido.

O casal foi levado para realizarem exames de corpo de delito. Os policiais perguntaram se a vítima gostaria de ter medidas protetivas contra o suspeito, mas não quis e também ressaltou não saber se vai se separar do suposto autor, mas que vai se mudar para a cidade de Pontes e Lacerda.

O suspeito foi preso em flagrante e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

