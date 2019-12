Advogado comete suicídio

O advogado Grieco Dimitri Castilho, 37 anos cometeu suicídio na noite de terça-feira (10), em Deodápolis.

De acordo com informações do site Deodápolis News, momentos antes de se matar ele fez uma vídeo chamada para a ex-mulher, dizendo que iria cometer o suicídio. Pelo Facebook, a mulher pediu ajuda, já que não estava na cidade no momento.

Em nota, A 4ª Subseção de Dourados, da Ordem dos Advogados do Brasil, lamentou a morte do profissional. “Grieco atuava na área Cível, em Deodápolis, pela 4° Subseção Dourados e Itaporã. Ele deixa um filho. Expressamos nosso profundo sentimento de tristeza aos familiares, parentes e amigos”, publicou.

Deixe seu Comentário

Leia Também