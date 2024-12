Casal morre após moto ser atingida por carro na BR-158, em Aparecida do Taboado

José Reis Antonio Filho, de 42 anos, e Sonia Ribeiro De Camargo Silva, de 43 anos, morreram durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (30), na BR-158, na cidade de Aparecida do Taboado. O motorista do carro envolvido na colisão, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no km-130 da rodovia. A moto em que as vítimas estavam foi atingida na traseira e por conta do impacto, José foi arremessado a 75 metros do local do impacto, enquanto sua companheira foi jogada por 45,9 metros.

Após o impacto, o motorista do Chevrolet Onix fugiu do local, abandonando o veículo no meio da rua com a moto ‘encaixada’ na parte da frente. As autoridades conseguiram identificar o condutor por conta de uma carteira, que estava dentro do carro.

Além disso, após o impacto, ele arrastou a moto por 135 metros aténs de parar. Além da Polícia Civil e Perícia Técnica, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local, atendendo a ocorrência.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastar-se do veículo do local do acidente e será investigado.

