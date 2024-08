Cedo no crime, adolescente é flagrado com drogas de R$ 300 mil no São Conrado

Adolescente, de 16 anos, foi apreendido e conduzido para a delegacia pelo Batalhão de Choque após ser flagrado com mais de 369,5 quilos de maconha, avaliadas em R$ 300 mil, na tarde desta terça-feira (13), no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo divulgado pela corporação, uma equipe realizava policiamento no bairro e em determinado momento, visualizou o menor infrator em frente de uma residência abandonada, jogando algo no chão após ver a viatura.

Fato que chamou a atenção e levou a abordagem. Ao ser revistado, os militares encontraram R$ 157 com o adolescente, que admitiu estar preparando um cigarro de maconha e esfarelou a droga ao ver a equipe da polícia.

Cedo no mundo do crime, o menor relatou que estava no local para usar drogas, mas que um veículo Volkswagen Gol foi encontrado na residência, sendo que o carro estava com a porta entreaberta e havia vários tabletes no interior do mesmo.

Questionado, o adolescente citou que estava com outra pessoa, e que ganharia R$ 500 para transportar o veículo e o entorpecente. Porém, o 'serviço' foi interrompido, pois o carro sofreu uma pane mecânica. O suspeito não soube dar informações sobre o 'parceiro' do crime.

As drogas foram apreendidas e pesadas, totalizando cerca de 369,5 quilos de maconha na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O caso foi registrado na delegacia como tráfico de drogas.

