Celular explode e queima estudante de enfermagem

Andreia Marques Jenkofsky, 45 anos, sofreu queimaduras no braço e no cabelo após o celular do marido explodir enquanto conectado ao carregador no quarto do casal, na madrugada de segunda-feira (23), em Salto, São Paulo.

Márcio Pereira Rodrigues, 41 anos, disse que ele e a esposa viveram momentos de pânico ao verem o aparelho em chamas.

O celular que não apresentava nenhum problema antes da explosão estava carregando com o carregador original, no criado-mudo, ao lado da cama do casal, quando a explosão aconteceu.

Andreia foi atendida em um hospital da cidade e liberada, Márcio não teve ferimentos.

