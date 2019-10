Jovem morre eletrocutado após dormir com celular na cama

O tailandês Sastra Mo-in, 25 anos, morreu eletrocutado pelo celular no último dia 28 de setembro, na província de Chonburi.

Antes do fato, o jovem estava jogando online no celular e acabou dormindo, deixando o aparelho na cama, ligado a tomada. Ele começou a ser eletrocutado pelo aparelho e ficou com o braço roxo.

Watchareeporn Mo-in, 57 anos, tia de Sastra, o encontrou com o braço paralisado e roxo na manhã seguinte. “O braço dele não se mexia, estava completamente paralisado", afirmou ela em entrevista ao site ViralPress. Além disso, a mão dele estava ao lado do plug do carregador, "repleta de queimaduras".

Pelas imagens divulgadas é possível ver que ele tinha diversos celulares. Veja:

