Cheiro forte entrega jovem transportando quase 600 kg de maconha

O forte cheiro de maconha exalado dentro de um carro, fez com que um motorista, 25 anos, fosse preso por tráficos de drogas na noite desta quinta-feira (28), em São Gabriel do Oeste.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalizações na BR-163, quando abordou um Mmc/Pajero Sport Hpe. Ao se do veículo, os policiais puderam sentir um forte odor de maconha.

No automóvel, foram encontrados 588,9 Kg de maconha e 54 Kg de skunk. O condutor confessou ter pego o veículo já carregado em Campo Grande e que estaria transportando a droga para Sinop, ele receberia R$ 10.000,00 pelo transporte.

Após identificação veicular, foi constatado que as placas presentes eram falsas.

O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com o automóvel e as drogas, para a Polícia Civil em São Gabriel do Oeste. Ele pode responder pelos crimes de receptação de veículo e tráfico de drogas.

