Com maconha na bunda, jovem tenta entrar na Gameleira

Joel Ferreira Da Silva, 29 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (28) tentando entrar com maconha dentro do Centro Penal Agro-Industrial Gameleira (CEPAG), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Joel foi flagrado tentando entrar com a droga escondido em suas nádegas. Ao notarem o crime, os agentes penitenciários pediram que o autor se virasse, no entanto, este se negou a virar-se para mostrar o que trazia.

O autor se irritou com a ordem dos agentes e foi preciso uso da força para conte-lo, foi dada voz de prisão para Joel e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também