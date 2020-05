Vídeo - Cachorros encontram droga escondida em porta malas de carro

Saiba Mais Polícia Homem receberia R$ 10 mil para levar 4 toneladas de maconha para SP

Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra cães farejadores encontrando 21 Kg de skunk, a droga estava escondida em um carro, o motorista, 35 anos, foi preso. O caso ocorreu nesta qunta-feira (28) em Rio Brilhante.

De acordo com a PRF, policiais abordaram um Renault/Duster, após vistoria dos sinais de identificação, a equipe descobriu que o veículo estava com placas falsas, com registro de roubo desde fevereiro de 2020, em Salvador (BA).

Desconfiados de que algum entorpecente estivesse oculto no veículo, os agentes chamaram o Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal, que, com o auxílio dos cães K9 Chacal e K9 Alpha, encontram um compartimento oculto no porta malas do Renault/Duster.

Dentro, estavam escondidos 21 Kg de skunk, dividido em diversos tabletes. O preso confessou ter sido contratado para pegar a droga em Ponta Porã e levá-lo até Camaçari (BA), onde receberia R$ 10 mil reais pelo transporte.

O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Rio Brilhante.

