Choque prende motorista bêbado que causou capotamento de viatura da PM na Vila Almeida

Motorista embriagado, de 34 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado (11) pelo Batalhão de Choque, após não respeitar a sinalização da placa 'pare' e atingir uma viatura da Polícia Militar, que capotou logo na sequência. O acidente aconteceu em um cruzamento na região da Vila Almeida, em Campo Grande.

Informações divulgadas pela corporação apontam que após o acidente, o suspeito havia fugido do local sem prestar socorro aos dois policiais da 5° CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), que apesar da cinemática, foram socorridos e estão fora de perigo.

O Batalhão de Choque iniciou as diligências para localizar o suspeito, quando localizou uma placa do veículo, que permitiu a checagem e verificar quem era o dono do veículo. Contudo, o automóvel era de uma empresa e estava apenas locado, mas o proprietário da loja repassou os dados de quem havia retirado o veículo.

Ainda em diligências, o local indicado era em um condomínio no Jardim São Conrado. O veículo envolvido, um Hyundai HB20, com a frente danificada, estava estacionado na garagem do apartamento.

Ao subirem para o apartamento indicado, o suspeito atendeu os policiais e recebeu voz de prisão. Ele recusou realizar o teste do bafômetro. Segundo informações repassadas, o motorista já tinha outras duas passagens por dirigir embriagado no trânsito.

O caso foi apresentado na delegacia de plantão.

