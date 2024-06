Ciclista é perseguido, atropelado e esfaqueado por motorista de carro em Naviraí

Um jovem, de 19 anos, foi atropelado e esfaqueado por um motorista, ainda não identificado, durante a noite de domingo (23), na Avenida Rosa Pereira Paganoti, em Naviraí.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava segundo pela avenida quando começou a ser perseguido por um Volkswagen Voyage. Momentos depois, o condutor tentou atropelar o rapaz, mas não teve sucesso.

No entanto, por conta da adrenalina e de uma manobra do carro, o ciclista acabou caindo. O condutor então desceu do carro armado com uma faca, desferindo golpes nos braços e nas mãos do rapaz.

Segundo o site Folha de Dourados, depois da confusão o autor fugiu do local, não sendo identificado. A vítima precisou ser atendida e encaminhada para o hospital.

Quando questionado, ele não soube dizer o que teria motivado as agressões. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

