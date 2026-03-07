Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Ciclista Ã© socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande

O idoso, de 70 anos, precisou ser intubado ainda no local do acidente

07 marÃ§o 2026 - 13h51Brenda Assis

Um idoso de 70 anos foi socorrido em estado grave após ser atropelado durante a manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, ele seguia de bicicleta pela via quando acabou sendo atingido. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

O homem foi socorrido, precisando ser intubado ainda no local antes de ser encaminhado para o Hospital da Santa Casa.

Além disso, a Polícia Militar também foi acionada para atender o caso.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
PolÃ­cia
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
PolÃ­cia
Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans
O corpo foi achado na manhã de hoje
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Coophavila II
Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo
O capotamento ocorreu após a condutora tentar desviar de um buraco na pista
PolÃ­cia
Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital
Bandido é morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
PolÃ­cia
Bandido Ã© morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
Foto: Reprodução
PolÃ­cia
Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
CrianÃ§a de 2 anos abre porta de carro em movimento e cai no meio da rua em Aquidauana

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital