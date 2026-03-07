Ciclista Ã© socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande

Um idoso de 70 anos foi socorrido em estado grave após ser atropelado durante a manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, ele seguia de bicicleta pela via quando acabou sendo atingido. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.
O homem foi socorrido, precisando ser intubado ainda no local antes de ser encaminhado para o Hospital da Santa Casa.
Além disso, a Polícia Militar também foi acionada para atender o caso.
