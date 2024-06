Cochilo bom: Homem que dormia na rua é confundido com morto e PM é acionada

opulares acionaram a Polícia Militar na tarde dessa sexta-feira (14), em Aquidauana, após se depararem com um homem deitado no cruzamento das ruas Honório Simões Pires com a Pandia Calógeras e acharem que se tratava de uma pessoa morta.

O que eles não esperavam, no entanto, é que o homem estava apenas dormindo, e que ele estava bem.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que na verdade se tratava de uma pessoa dormindo. Ele foi avaliado e não precisou de cuidados médicos ou qualquer outro tipo de atendimento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também