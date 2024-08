Colisão entre caminhão e moto termina com morte de jovem de 20 anos na BR-376 em MS

Morreu na tarde desse sábado (3), o jovem Gabriel Silva Serafim, de 20 anos, após um grave acidente na rodovia BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis.

De acordo com informações do Site Ivinoticias, Gabriel conduzia uma moto Honda CG 160 quando colidiu com o caminhão transbordo da Usina Adecoagro que atravessava a rodovia no momento do impacto.

Com a força da batida, o jovem, que é natural de Nova Andradina, sofreu politraumatismo e morreu no local. O caminhoneiro de 46 anos não teve ferimentos.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema foi acionado e prestou atendimento, enquanto a Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar o incidente e realizar os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também