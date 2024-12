Colisão frontal entre veículos deixa um morto e quatro feridos entre Dourados e Ponta Porã

Valdeci da Silva Gonçalves, de 48 anos, morreu durante um grave acidente de carro ocorrido na manhã desta sexta-feira (13) na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava em uma Fiat Doblô que colidiu frontalmente contra uma caminhonete Mitsubishi. Testemunhas contaram que um Jeep Renegade tentou fazer uma ultrapassagem, forçando outros veículos a desviarem para evitar a colisão.

Porém, o motorista da caminhonete acabou atingindo frontalmente a Doblô, que transportava quatro pessoas. Por conta do impacto, os dois veículos saíram da pista e capotaram às margens da rodovia.

O condutor da Mitsubishi sofreu ferimentos leves, sendo socorrido junto com os outros três ocupantes do outro veículo. Valdeci não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica devem ser acionadas para atender a ocorrência.

Confira imagens gravas após o acidente:

