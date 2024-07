Com filha de 1 ano no colo, mulher leva vassourada na cabeça durante briga por homem

Uma mulher, de 24 anos, apanhou com vassouradas na cabeça durante a noite de domingo (7), no Jardim Marcia, em Dourados, após receber a visita do ex-namorado da autora, de 27 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa e com a filha, de apenas 1 ano e 6 meses no colo, quando teve a casa invadida pela autora. Fora de si, extremamente irritada, a mulher logo partiu para cima da moradora.

Usando uma vassoura, que encontrou pela frente, ela atingiu a cabeça da vítima, que apenas abaixou para proteger o bebê que estava em seu colo. As agressões continuaram, até a filha da mulher, de 5 anos, pedir para não bater mais em sua mãe.

Ouvindo a criança, a autora saiu do local ameaçando ir até o serviço da vítima para ‘fazer barraco’. Para a polícia, a mulher contou que as agressões aconteceram porque ela recebeu a visita do ex da agressora.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

