Com abstinência de drogas, usuário é preso furtando e queimando fios na Via Park

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana em flagrante na tarde desta segunda-feira (7), após ser visto furtando e queimando fios na Via Park, em Campo Grande. Ele afirmou estar em abstinência de drogas.

Segundo a GCM, uma testemunha percebeu a movimentação estranha e decidiu registrar o momento em que o suspeito furta os fios. Assim, uma equipe foi empenhada até o local, mas não encontrou o homem.

Com o auxílio da fotografia feita pela testemunha, os guardas saíram em busca do suspeito e conseguiram localizá-lo próximo ao córrego, queimando fios. Ao ser questionado, ele disse que cometeu o furto e que estava com abstinência de drogas.

Ele portava duas facas de serra, uma faca grande, um isqueiro e dois cachimbos.

Ele foi conduzido para a delegacia para procedimentos cabíveis.

