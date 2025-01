Com sinais de espancamento, bebê de 7 meses morre em Bataguassu

Com sinais de espancamento pelo corpo, um bebê de 7 meses faleceu durante a manhã de quinta-feira (23), em Bataguassu. A hipótese de engasgo teria sido descartada pelo médico que atendeu o caso.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h20 para atender uma criança na Rua São Luís, no Bairro São Francisco. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a pequena já sem sinais vitais.

Ainda assim, ela foi encaminhada para a Santa Casa da cidade, onde teve sua morte confirmada pela equipe médica.

Durante o atendimento, os responsáveis notaram que a menina apresentava "sinais de cicatrizes atípicas para a idade", como inchaço na cabeça e no rosto, vermelhidão no pescoço e sangramento no ouvido esquerdo.

Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada. Para as autoridades, a genitora da menina, de 21 anos, contou que a filha havia passado o dia de quarta-feira bem, dormido e se alimentado com leite. Porém, por volta das 9h de hoje, a mulher teria percebido que a criança não estava bem e acionou o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o caso, a delegada responsável pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Izabela Favoreto, informou que está apurando o caso e devido as circunstâncias representou pela prisão preventiva da mãe até que as investigações sejam concluídas.

