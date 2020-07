Comerciante é amordaçada e morta com facadas no pescoço em Corumbá

Sarah Chaves, com informações do Pantaneiro

A comerciante Liane Aparecida Arruda, de 51 anos, foi amordaçada, esfaqueada e morta na madrugada de domingo (12), em Corumbá.

Segundo o site, O Pantaneiro, a suspeita é de que ela tenha sido vítima de latrocínio, que é roubo qualificado, se da violência resulta em morte. A vítima tinha 8 perfurações, sendo metade do lado esquerdo do pescoço e metade do lado direito.

Além disso, o delegado plantonista da Polícia Civil, Willian Rodrigues, informou que informou que a vítima estava amordaçada quando foi encontrada.

O corpo da vítima foi encontrado pela manhã, por um funcionário que estranhou o fato de ela ter demorado para abrir o estabelecimento. Como ela não respondeu, ele foi até a casa da irmã dela, pediu ajuda e assim conseguiram entrar no imóvel, onde encontraram ela morta em um dos cômodos. Dinheiro e joias dela desapareceram.

Informações da perícia aponta que os criminosos teriam usado um canivete ou objeto cortante similar para matá-la. Ainda não há informações sobre autoria do crime e o caso é investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também