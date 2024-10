Compressor explode, destrói borracharia e deixa criança ferida em Nova Andradina

Uma borracharia ficou completamente destruída após um compressor de ar explodir durante a manhã desta terça-feira (29), na Avenida Rio Brilhante, localizada no Bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. Por conta do incidente, uma criança ficou ferida.

Conforme o site Jornal da Nova, as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. O acidente resultou em danos ao estabelecimento e uma criança ficou com ferimentos leves.

A criança foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e levada para o Hospital Regional com escoriação leve na lombar.

