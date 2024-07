Condenado por estupro no Espírito Santo é preso em Miranda

Homem, de 63 anos, foi preso anos depois de ser condenado por estupro de vulnerável no estado do Espírito Santo. A prisão aconteceu durante a segunda-feira (29).

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava escondido na cidade de Miranda. Ele havia sido condenado a uma pena de 9 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.

O mandado de prisão, cumprido ontem em Mato Grosso do Sul, havia sido expedido pela comarca de Rio Novo do Sul, no dia 26/04/2018 e o indivíduo era considerado foragido até então.

