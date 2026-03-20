O detento Aleandro de Souza Dias, conhecido como 'Bolacha', foi encontrado morto durante a madrugada desta quinta-feira, dia 19, na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

Ele estava cumprindo uma pena de 24 anos em razão de um homicídio cometido em 2021 na cidade, onde vitimou William Alexandre Furniel Dionizio, no bairro Jardim Oiti.

Segundo detalhes do site RCN 67, colegas de cela acionaram a equipe por volta de meia-noite alegando que ele estaria passando mal, possivelmente por um problema cardíaco. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas, mas o homem já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local.

Informações do site local ainda apontam a possibilidade de overdose de cocaína, mas as circunstâncias levantaram dúvidas entre os agentes. O corpo apresentava rigidez e baixa temperatura, características compatíveis com uma morte ocorrida há algum tempo, segundo apuração preliminar.

A cela foi isolada e tratada como possível cena de crime, e o corpo de “Bolacha” foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal para necropsia, que deve apontar a causa definitiva da morte.

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