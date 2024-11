Condenados por estupro são presos em aldeia de Caarapo

Dois homens, de 39 e 49 anos, foram presos durante a manhã de segunda-feira (4) na Aldeia Tey’ikue e na área rural de Caarapó. Os dois são condenados por estupro de vulnerável e estavam foragidos.

Conforme as informações policiais, o homem de 49 anos trabalha como lavrador. Ele foi condenado a 20 anos em regime fechado, mas estava vivendo livremente na aldeia.

O segundo preso, de 39 anos, trabalha como ajudante de serviços gerais, foi preso pelos policiais no Distrito de Nova América, há 15 km de Caarapó. O tempo de condenação dele não foi divulgado.

As prisões foram feitas pela Polícia Civil, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que está participando da Operação Hagnos, coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.

